У режиссера Германа Энтина украли четыре дорогие картины

У 82-летнего театрального режиссера Германа Энтина украли четыре дорогие картины из квартиры в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Картины вынесли из квартиры, когда Энтин лежал в больнице. Госпитализирован режиссер был в августе — друзья нашли его дома на полу, где тот пролежал около двух дней.

Выписавшись через восемь дней, режиссер заметил, что картины на стенах висят в другом порядке и появились незнакомые полотна. Среди пропаж — по две работы художников Льва Жегина и Михаила Ларионова. При этом замки в квартире не повреждены, ключей ни у кого, кроме хозяина, не было. Режиссер уже обратился в полицию.

Накануне работу уличного художника Бэнкси на спутниковой антенне украли спустя час после создания.

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