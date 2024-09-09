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Стало известно о наследстве Маслякова

АиФ: собственность телеведущего Маслякова унаследуют его жена, сын и внучка

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Собственность телеведущего Александра Маслякова унаследуют его жена, сын и внучка. Об этом сообщил портал aif.ru «Аргументы и факты».

Наследниками первой очереди по закону считаются родители, супруг и дети умершего. Родителей Александра Маслякова не стало много лет назад. С женой Светланой Масляков заключил брак в 1971 году, а в 1979-м у них родился сын Александр.

Александр Масляков-младший со студенческих лет участвовал в создании передачи отца «КВН» («Клуб веселых и находчивых»), был ведущим игр. Сейчас он генеральный директор ООО «Творческое телевизионное объединение «АМИК» («Александр Масляков и компания»), которому принадлежат права на бренд «КВН» и все, что с ним связано. Сын Маслякова женат, у него есть 18-летняя дочь Таисия, которая была ведущей детской версии игры.

«АМиК» — главное наследство телеведущего, годовой доход «АМиК» по подсчетам Forbes в 2013 году составлял не менее $3,5 млн. Компании наполовину принадлежит база «КВН» — культурный центр «Планета КВН» на Шереметьевской улице в Москве.

О личных доходах Маслякова-старшего сообщалось редко, но в 2021 году стало известно, что годовой заработок ведущего составил 500 млн рублей. У семьи Масляковых есть двухэтажный особняк в элитном поселке на Рублево-Успенском шоссе, оцененный в 388 млн рублей, квартира в центре Москвы площадью 200 кв. м, а также коллекция дорогих машин.

Маслякова не стало в возрасте 82 лет 8 сентября. По данным SHOT, причиной стал рак легких. Злокачественную опухоль обнаружили в 2022 году, из-за болезни Масляков ушел из программы КВН, бессменным ведущим которой был с 1986 по 2022 год.

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст назвал уход телеведущего «горькой и невосполнимой утратой» для всей страны.

Ранее Первый канал изменил сетку вещания, чтобы показать программу «Памяти Александра Маслякова».

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