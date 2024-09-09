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Гоша Куценко задолжал налоговой 267 тысяч рублей

Mash: ФНС заблокировала счета компании актера Гоши Куценко

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Ксения Угольникова

Заслуженный артист России Гоша Куценко задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) 267 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По данным канала, ведомство уже заблокировало счета одной из компаний артиста — ООО «Арт Волна», в котором у Куценко 49% акций. Издание уточняет, что уже в 2022 и в 2023 году кредитор хотел пойти в суд, чтобы потребовать признать «Арт Волну» банкротом.

Также утверждается, что с апреля 2024 года Куценко собрал 60 штрафов на 48 тысяч от ГИБДД, в основном за превышение скорости. Три штрафа по 1500 рублей за проезд по платной дороге актер пока не оплатил.

Mash добавляет, что раньше у Куценко было больше компаний — пять закрылись, а из двух благотворительных фондов артист вышел сам.

Накануне сообщалось, что экс-возлюбленный Аллы Пугачевой, композитор Сергей Челобанов задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) 430 тысяч рублей.

Ранее Гусейн Гасанов успел спасти квартиру в «Москва-Сити», выплатив 145 млн рублей ФНС.

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