Умер худрук тюменского театра «Ангажемент» Окунев

В Тюмени умер художественный руководитель театра «Ангажемент» Леонид Окунев. Об этом сообщает РБК.

Мужчине было 76 лет.

Леонид Окунев родился в 1949 году и уже в 1969 году начал играть в челябинском театре драмы. С 1971 по 1975 годы он работал в драматическом театре Тюмени, после чего на девять лет покинул родной город и служил сначала в Архангельске, а затем в Казахстане. В 1984 году Окунев вернулся в Тюмень и возглавил студенческий театр в индустриальном университете.

Театр «Ангажемент» он вместе со своими соратниками основал в 1994 году, на который пришелся расцвет его карьеры. Знаменитыми постановками молодежного театра стали спектакли «Носферату» и «Очень простая история».

Как актер Окунев участвовал в создании сериалов «Герой нашего времени», «Братья Карамазовы», «Апостол» и «Пелагия и белый бульдог» в 2000-е годы.

В 2019 году артист Леонид Окунев получил звание «Почетный работник культуры и искусства Тюменской области», а в 2022 году стал «Почетным гражданином Тюмени». В 2023 году он получил общероссийскую премию «Фигаро».

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