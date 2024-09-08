«Не встретился с бойцом Кабановым»: директор — о попытке фаната напасть на группу «Корни»

Пьяный фанат группы «Корни», попытавшийся проникнуть в машину музыкантов после концерта в Ленобласти, не пострадал только потому, что не встретился с «признанным бойцом» Алексеем Кабановым. Такое заявление в беседе с «Газетой.Ru» сделал концертный директор коллектива Дмитрий Курашев.

«Группа «Корни» его даже не застала, его «унесли» до них. Фанат не пострадал, так как не встретился лицом к лицу с признанным бойцом Алексеем Кабановым», — сказал он.

По мнению Курашева, единственной целью фаната был «хайп».

Telegram-канал «Mash на Мойке» 8 сентября сообщил, что пьяный фанат группы «Корни» попытался проникнуть в машину музыкантов после их выступления в Мурино в честь Дня рождения города. На опубликованных каналом кадрах видно, что буйного зрителя на глазах других поклонников скрутили и повалили на асфальт двое охранников.

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