Семенович рассказала, чем ее подкупил возлюбленный

Певица Анна Семенович опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новое фото с возлюбленным Денисом.

Поклонница подметила, что у ее партнера очень доброе лицо. Она назвала его «душкой».

«Так и есть, Денис очень добрый человек. Это меня и подкупило», — призналась певица.

В июне стало известно, что Семенович встречается с женатым мужчиной. Знаменитость вышла на связь и объяснила, что возлюбленный находится в бракоразводном процессе.

В июле Семенович рассказала, что Денис достойно зарабатывает. Она уточнила, что возлюбленный не олигарх. По словам артистки, она никогда не гналась за богатством. Певица также не знает о кредитах, которые приписывает возлюбленному его бывшая жена.

Семенович также уточнила, что ей не нужен мужчина, который ей бы «ежесекундно» давал деньги на расходы, так как она сама прекрасно зарабатывает.

Анна Семенович стала наиболее известна после участия в коллективе «Блестящие». Она выступала в группе с певицами Жанной Фриске, Юлией Ковальчук и Ксенией Новиковой. В 2008-м артистка ушла из группы и начала сольную карьеру. Она выпустила дебютный сольный альбом «Слухи». С 2004 года Семенович также снимается в кино.

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