Ирина Салтыкова предрекла одиночество девушкам, которые ищут богатых мужчин

Певица Ирина Салтыкова в интервью с Алиной Кайзер посоветовала девушкам учиться и надеяться только на себя.

Салтыкова уверена, что человеку важно быть разносторонним. Она считает, что девушек, которые только ищут себе богатого мужчину, не ждет ничего хорошего.

«Они останутся одинокими! Ничего хорошего. Человек должен знать, что жизнь зависит от него конкретно, но не от какого-то мужика», — заявила артистка.

Салтыкова призвала молодых дам учиться. Она привела в пример свою дочь Алису, которая не хочет найти богатого мужчину. Певица призналась, что гордится своим ребенком, потому что та вкладывается в свое образование.

Исполнительница родила Алису от артиста Виктора Салтыкова. Супруги прожили в браке семь лет и развелись в 1995 году.

3 июня Telegram-канал Mash сообщил, что дочь Ирины Салтыковой Алиса закрыла бизнес в России спустя год после переезда в Лондон. 36-летняя Алиса работает в Великобритании под псевдонимом Alissa Salt. ИП в России она открыла в 2019 году, а в 2024 избавилась от юридического лица.

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