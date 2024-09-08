Адвокат Моргенштерна прокомментировал дело против рэпера

Адвокат российского рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) Сергей Жорин прокомментировал в Telegram-канале сообщение Следственного комитета о том, что музыканта могут объявить в розыск в связи с уголовным делом по статье об уклонении от обязательств иноагента.

Он рассказал, что защиту Моргенштерна официально пока никто не уведомлял об этом.

Адвокат также подчеркнул, что оснований для объявления в розыск рэпера нет, так как он не скрывается от следствия.

По поводу возможного задержания на территории третьей страны и последующей экстрадиции, отметил Жорин, важно помнить, что выдача для привлечения к уголовной ответственности производится за такие деяния, которые являются наказуемыми по законам обеих стран.

«Конечно нельзя исключать, что за первым уголовным делом последует целый клубок обвинений (как это часто бывает). Но будем надеяться, что личная неприязнь председателя СК [Александра Бастрыкина] к моему подзащитному никак не отразится на объективности и беспристрастности расследуемого дела», — написал адвокат и пообещал дать подробный комментарий позже.

8 сентября стало известно, что в отношении Моргенштерна возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента в связи с тем, что он в течение длительного времени публиковал в Telegram-канале и на YouTube материалы без пометок о своем статусе.

Ранее адвокат Моргенштерна ответил, грозит ли певцу уголовное дело из-за паспорта Израиля.