Натали вспомнила, как пережила утрату мужа: «Средь бела дня его слышу»

Потерявшая год назад мужа певица Натали призналась, что справилась с горем благодаря сцене. Ее слова передает НТВ.

«Я только единственный концерт пропустила, все остальные я продолжила. Я думала, у меня голос пропадет, будет спазм, я не смогу петь. Нет. Я там выжила. Я сцену не оставляла ни на миг», — заявила исполнительница.

Также артистка обращалась к психологу. Натали подчеркнула, что сейчас ей помогают «простые люди» — артистка научилась у них способности надеяться на лучшее.

«Я с удовольствием езжу в метро, хожу в магазин. Мне нужно каждый день это делать сейчас», — призналась знаменитость.

Певица добавила, что до сих пор «слышит» своего мужа.

«Связь-то такая у нас, что я и средь бела дня его слышу, когда я просто какое-то решение не могу принять. Или что-то я боюсь. Или что-то не умею. Я слышу его фразы. Они просто во мне живут», — поделилась она.

Как сообщает НТВ, знаменитость прекратила общение практически со всеми представителями шоу-бизнеса после трагедии. Также она думала о завершении карьеры.

В июле Натали анонсировала выход первой песни после потери мужа, продюсера Александра Рудина. Она заявляла, что записала новую песню, потому что получила «послание» от мужа. Продюсера не стало в июле 2023 года.

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