В Нижнем Новгороде открылась выставка «Русский стиль: сталь»

В Нижнем Новгороде открылась выставка под названием «Русский Стиль: сталь», на которой представили работы российских художников, выполненные на стальных пластинах армейских бронежилетов. Об этом сообщает «ФедералПресс».

По задумке авторов проекта, экспозиция направлена на осмысление ситуации в стране. В центре внимания — спецоперация.

Зампредседателя правительства Нижегородской области Иван Каргин назвал выставку не только художественной, но и исторической.

Он отметил, что сейчас пишется история нашей страны.

«Пишут ее люди на передовой — бойцы, которые принимают участие в специальной военной операции. Каждый из них является героем. Каждая стальная пластина — это та часть сердца, которая помогает им участвовать в боевых действиях», — заявил Иван Каргин.

Куратор проекта Светлана Чепрова отметила, что в стране есть люди, которые хотят высказаться. Название «Русский стиль: сталь» — это не только про материал, на котором творили художники, подчеркнула она.

«Художники улавливают важные вещи, для которых нет еще даже слов. Выставка — это попытка найти контур нашего будущего, путь», — сказала Чепрова.

По словам министра молодежной политики Нижегородской области Светланы Ануфриевой, через искусство художники сформулировали свое мнение о событиях.

«Интересна символика этих работ, выполненных в традиционных для русской школы живописи красках», — высказался председатель общественной палаты Нижегородской области Сергей Горин.

Выставка проходит в двух залах, в одном из которых находится интерактивный стол, благодаря которому каждый посетитель может узнать историю и географию проекта.

Выставка будет работать в Нижнем Новгороде до 29 сентября. До этого проект побывал в Донецке, Казани, Тольятти.