Звезда «Маски» рассказала об ограблении квартиры

Певица Диана Анкудинова сообщила в шоу «Секрет на миллион», что злоумышленники ограбили ее квартиру.

Анкудинова отметила, что воры пробрались в жилье, подаренное продюсером Игорем Крутым. Их пустила бабушка певицы. Неизвестные представились сотрудниками газовой компании. Артистка предположила, что среди злоумышленников был кто-то из их окружения, так как недоброжелатели знали, где хранятся деньги.

«Мы догадываемся, что это человек из нашего круга общения, который перестал с нами в какой-то момент общаться. Вдвойне обидно, что это бабушкины накопления. Ущерб — 500–600 тысяч. Удар сильный и по сей день», — поделилась певица.

Анкудинова пела в костюме Горностая в четвертом сезоне шоу «Маска». По словам члена жюри Филиппа Киркорова, не узнать «уникальный тембр» певицы было бы «просто неприлично». Артист также заявил, что считает костюм Горностая самым красивым на проекте. Валерия добавила, что считает выступления Анкудиновой на «Маске» «божественно красивыми».

В июне Анкудинова призналась, что столкнулась с психологическими проблемами после травли.

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