Анна Седокова отправилась на свидание после объявления о разводе

Певица Анна Седокова пошутила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что отправилась на свидание.

Седокова опубликовала фото из ресторана. Артистка провела время с продюсером Никитой Мартыновым. Они сходили в кино и завершили день ночной прогулкой.

«Свидание. Уже. Шутка. Я скучала, друг», — написала певица.

7 сентября Седокова сообщила, что развелась с баскетболистом Янисом Тиммой. Она заявила, что не будет распространять «грязь», которая касается расставания со спортсменом. Исполнительница попросила пользователей «не разводить» ничего в соцсетях.

Артистка отметила, что благодарна Тимме за сложный, но очень интересный путь, который супруги вместе прошли. Певица уточнила, что развод — это ее дело и ее ошибки, которые исправлять исключительно ей.

Седокова была замужем за баскетболистом Янисом Тиммой с 2020 года. У них не родились общие дети в браке. Исполнительница воспитывает двух дочерей и сына от разных мужчин: Алину от футболиста Валентина Белькевича, Монику от бизнесмена Максима Чернявского и Гектора от предпринимателя Артема Комарова. У Яниса Тиммы также есть ребенок от первого брака, Кристиан.

Ранее Янис Тимма заявил, что любовь без денег не существует.