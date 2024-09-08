Раскрыт гонорар оскандалившейся Mia Boyka: «Как у Николая Баскова»

Певица Мария Бойко, известная под псевдонимом Mia Boyka, получила за свой недавний концерт гонорар в размере 5 млн 500 тысяч рублей. Об этом сообщает kp.ru.

Согласно сайту единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС), эту сумму исполнительница получила за концерт на дне города Ноябрьск, который прошел в конце августа 2024 года.

Сама Бойко рассказывала в соцсетях, что городское мероприятие с ее участием стоит порядка 3 млн рублей. Она уточняла, что 5 млн рублей просит за частные концерты.

Издание kp.ru подчеркивает, что гонорар Mia Boyka сравним с большинством известных российских артистов — столько же получает Николай Басков, Полина Гагарина, Дима Билан и другие.

Недавно Мария Бойко оказалась в центре скандала. Во время своего концерта в Надыме (ЯНАО) певица публично упрекнула восьмилетнюю девочку-квадробершу Марьяну, которая потерялась в толпе и оказалась на сцене.

Певица спросила у Марьяны: «Ты квадробер, не дай бог?» Затем она поинтересовалась, зачем фанатка притворяется кошкой, ведь она «красивая девочка». Позднее интернет-пользователи осудили поведение артистки, посчитав, что она поступила неэтично.

Ранее стало известно имя музы Игоря Крутого.