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Клуни и Питт работают над новыми «Друзьями Оушена»

Deadline: Клуни и Питт уговаривают режиссера Бергера снять новых «Друзья Оушена»

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Warner Bros. Pictures

Актеры Джордж Клуни и Брэд Питт уговаривают режиссера Эдварда Бергера («На Западном фронте без перемен») снять следующую часть «Друзей Оушена». Об этом сообщает Deadline со ссылкой на источники.

Инсайдеры сообщили, что компании Warner Bros. и Smokehouse усердно занимаются созданием «Четырнадцати друзей Оушена». Подчеркивается, что над новым фильмом не будет работать режиссер Стивен Содерберг, снявший предыдущие части. При этом участие Бергера в проекте, подчеркивает Deadline, тоже под вопросом — у постановщика еще даже нет официального предложения.

В одном из своих интервью Джордж Клуни рассказывал, что у нового фильма «сильный сценарий», который советует духу криминальной комедии «Уйти красиво». Остальные детали предстоящей картины неизвестны.

В апреле 2023 года Клуни признавался, что актеры Марк Уолберг и Джонни Депп «послали» их после предложения принять участие в «Одиннадцати друзьях Оушена». Звезда подчеркивал, что впоследствии знаменитости пожалели о своем решении.

Также Клуни делился, как им удалось уговорить Джулию Робертс сняться в фильме. Он в шутку прислал ей сценарий и $20 одной купюрой. «Слышал, что ты теперь получаешь 20 [млн долларов] за картину», — было написано в записке. Клуни подчеркнул, что эта шутка рассмешила Робертс, и поэтому актриса согласилась.

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