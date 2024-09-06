Стартовали съемки третьего «Метода» без Паулины Андреевой

В Санкт-Петербурге начались съемки третьего сезона сериала «Метод», премьера которого планируется на Кинопоиске в 2025 году. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса.

В новых эпизодах не появится героиня Паулины Андреевой Есеня Стеклова, которая была напарницей и возлюбленной персонажа Константина Хабенского — неординарного следователя Родиона Меглина. Андрееву в третьем «Методе» заменит актриса Анна Савранская («Лед 3»), она сыграет главного женского персонажа Леру.

Действие третьего сезона будут происходить спустя больше пяти лет после событий второго. Под началом Родиона Меглина работает особый отдел по борьбе с маньяками, который состоит из следователей-социопатов. Они прекрасно понимают психологию преступников и находят виновников самых жутких и кровавых злодеяний по всей стране. Когда к группе присоединяется Лера — ее сразу принимают за свою, но так ли это на самом деле?

«Концепция третьего сезона родилась в моей голове не сразу, ушло время на то, чтобы все тщательно обдумать. Следом мы с автором сценария Александром Матвеевым проработали историю, характеры всех персонажей, в том числе и маньяков», — рассказал шоураннер проекта Максим Полинский.

Также к работе вернулся режиссер Юрий Быков, снявший первый сезон. Он рассказывал, что решил поработать над третьим сезоном, поскольку его заинтересовала концепция Полинского. До этого постановщик отвергал предложения о съемках «Метода» порядка пяти-шести раз.

Ранее сообщалось, что сериал «Монастырь» от Молочникова с Ивлеевой может получить второй сезон.