Борющийся с раком Кушанашвили раскрыл дату следующей операции

Телеведущий и шоумен Отар Кушанашвили рассказал на шоу «Кстати», что ему предстоит финальная операция в конце сентября. Выпуск с журналистом выйдет 7 сентября на площадке VK Видео.

В ходе беседы Кушанашвили подчеркнул, что называет хирургическое вмешательство финальным, поскольку надеется «закончить все эти мучения с болезнью». Сейчас журналист чувствует себя хорошо: ему становится лучше, когда он находится на людях. По словам телеведущего, он «не может уступить болезни из принципа».

«Если вы признаетесь сами себе, что вы обречены, — вы обречены. Я не хочу проигрывать какой-то мрази под названием онкология. Я хочу жить!» — воскликнул он.

Один из ведущих шоу «Кстати», комик Гарик Харламов назвал Кушанашвили «самым живым онкобольным», которого он видел в своей жизни. Юморист отметил, что не раз встречал борющихся с раком людей. Кушанашвили, в свою очередь, вспомнил, как видел в больнице людей разных возрастов, которые перестали надеяться на выздоровление.

«Может быть, кто-нибудь будет смотреть программу «Кстати» и подумает: «Если он смог, это ничтожество грузинское, может, и я смогу». Если хоть одного спасем мы, это уже больше дело», — заявил телеведущий.

Шоумена госпитализировали в подмосковном Красногорске 20 июня. Кушанашвили жаловался на сильные боли в области сердца и живота. Во время срочной операции у звезды нашли опухоль сигмовидной кишки четвертой стадии.

Ранее Кушанашвили рассказал, как «поливал грязью» помогших ему с лечением рака.