Сериал «Монастырь» от Молочникова с Ивлеевой может получить второй сезон

Сериал «Монастырь» может получить второй сезон. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости кинопроизводства».

Деталей проекта пока нет. Известно только, что всего планируется шесть серий. Премьера сериала запланирована на 2026 год.

Выход первого сезона состоялся в ноябре 2022 года. Сюжет рассказывает о попавшей в опасную жизненную ситуацию тусовщице (Ивлеева), которая вынуждена скрываться в монастыре.

Режиссером шоу был Александр Молочников, который уехал из России после начала СВО. О том, кто снимет новые эпизоды, неизвестно.

Также неясно, будет ли в работе над новым «Монастырем» участвовать блогерша Анастасия Ивлеева после скандала с «голой вечеринкой». В феврале текущего года сообщалось, что фильм «Мальвина», в котором она исполнила главную роль, лишился даты выхода.

В ноябре 2022 года сообщалось, что Минкульт не выдал сериалу «Монастырь» прокатного удостоверения по причине оскорбления чувств верующих.

Позднее о сериале высказались в РПЦ. Председатель информационной комиссии Московской епархии Александр Волков сообщал, что в шоу есть моменты, которые «режут слух и взгляд» верующим.

Ранее стало известно, что Саша Бортич и Илья Соболев сыграют в фильме про экстрасенсов-шарлатанов.