Стартовал фестиваль уличного искусства «Здесь и Сейчас»

На территории инновационного центра «Сколково» 5 сентября 2024 года стартовал ежегодный фестиваль паблик-арта «Здесь и Сейчас». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

«В этом году объекты появляются не отдельно друг от друга в разных частях Москвы, как это было в предыдущие выпуски фестиваля, а составляют единый арт-маршрут по территории Инновационного центра «Сколково», — отметила куратор фестиваля Анна Малик-Короленкова во время открытия.

На первом этапе появилось больше 10 арт-объектов на маршруте, который разрабатывала кураторская группа парка «Зарядье». На территории между бизнес-центрами «Стратос» и «Амальтея» вырос «Букет полевых цветов» Полины Фроловой. Художница назвала локацию «точкой визуального отдыха». Во внутреннем дворике Сколтеха спряталась «Квантовая суперпозиция» Анастасии Рыжиковой. Она олицетворяет будущее человека, находящегося во множестве состояний при перемещении во времени.

Также в центральном парке «Сколково» разместилась пространственная композиция «Косморомашка» художника Красил Макар, в которой угадывается процесс гадания на цветке и др. В том же месте появились росписи от художников из разных регионов и городов России.

Остальные объекты появятся на территории «Сколкова» в течение осени 2024 года.

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