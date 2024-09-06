Мошенники выписали тещу Иосифа Пригожина из квартиры

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что мошенники выписали его первую тещу из жилья. Его цитируют «Страсти».

Комментируя ситуацию с певицей Ларисой Долиной, которая лишилась квартиры и денег по вине мошенников, продюсер вспомнил о случае в собственной семье. Он посетовал, что с мошенниками очень трудно справиться.

«Есть два пути: либо ты нарушаешь закон, берешь ружье и начинаешь их отстреливать сам, либо ты живешь по закону, но закон тебя не защищает… Первую тещу выписали из квартиры без нее», — отметил он.

По словам Пригожина, квартира бывшей тещи находилась в Чертаново — женщина однажды вернулась домой, а ключ не подошел к замку. Пригожин верит, что рано или поздно доберется до преступников, но пока экс-тещу никто не защитил.

«Я считаю, что это преступление нужно приравнять к терроризму, особенно если обманывают пожилых людей, детей», — заключил он.

13 августа певица Лариса Долина заявила, что ее «развели» мошенники. По словам артистки, по данному факту возбуждено уголовное дело, сама артистка признана потерпевшей, а на ее квартиру наложен арест. Подробнее о деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что новая владелица квартиры Долиной потребовала забрать у певицы права пользования жильем.