«Запрещать нельзя»: Александр Ревва научился прыгать, как квадробер

Шоумен и эстрадный исполнитель Александр Ревва оценил движение квадроберов. Его цитирует News.ru.

Артист не увидел угрозы в так называемой квадробике — популярной у детей любительской «аэробике», в рамках которой квадроберы ходят на четвереньках в масках животных и повторяют их движения. По словам Реввы, его дочь сама делала маски и научила его прыгать, как квадробер.

«Потом это прошло. Поэтому его нельзя запрещать ни в коем случае и не надо сравнивать это с какими-то интеллектуальными изменениями», — сказал он.

Накануне певица Mia Boyka высмеяла на концерте 8-летнюю поклонницу в кошачьей маске. Певица пригласила девочку в маске кошки на сцену и спросила: «Ты квадробер, не дай бог?» Та подтвердила, что увлекается квадробикой. Затем певица поинтересовалась, зачем фанатка притворяется кошкой, ведь она «красивая девочка». Позднее интернет-пользователи осудили поведение артистки, посчитав, что она поступила неэтично.

За маленькую квадробершу вступилась Ксения Собчак.

Ранее стало известно, что мать квадроберши из ЯНАО не откажется от заявления в полицию после просьбы Mia Boyka.