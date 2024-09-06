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Группа Linkin Park нашла замену Честеру Беннингтону

Эмили Армстронг стала новой вокалисткой группы Linkin Park

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Amy Harris/AP

Эмили Армстронг стала новой вокалисткой популярной во всем мире группы Linkin Park. Анонс состоялся вместе с новым синглом «The Emptiness Machine», первым новым музыкальным релизом группы за семь лет.

Армстронг раньше была вокалисткой рок-группы Dead Sara из Лос-Анджелеса. Также группу пополнили Колин Бриттейн, продюсер G Flip, Illenium и One OK Rock. При этом коллектив покинул барабанщик Роб Бурдон. Группа также отправится в тур по городам, включая Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Гамбург, Лондон, Сеул и Боготу.

В эти минуты группа дает свой первый за семь лет концерт, трансляция которого доступна на YouTube.

В феврале сообщалось, что Linkin Park опубликовала в Twitter тизер не вышедшего трека с вокалом Честера Беннингтона, которого не стало в 2017 году. В марте 2023 группа Linkin Park опубликовала клип, который был создал при помощи нейросетей.

Ранее сын Честера Беннингтона выпустил дебютную песню.

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