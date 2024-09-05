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Солистка «Ласкового мая» заявила о виновном в трагедии с Шатуновым

Певица Грозовская намекнула, что знает виновного в трагедии с Шатуновым

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Evguenii Matveev/Global Look Press

Телеканал «Муз-ТВ» 7 сентября представит документальный фильм в двух частях «Тайна, покрытая маем» о жизни солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова. Об этом сообщает kp.ru.

Многие герои фильма критикуют продюсера Андрея Разина за то, что суды за права на песни «Ласкового мая» подорвали здоровье артиста. Среди них концертный директор Аркадий Кудряшов, помогавший Шатунову возобновить карьеру.

«Виновен в этом во всем только один человек — Андрей Александрович Разин», — рассказал Кудряшов.

Певица и солистка «Ласкового мая» Наталья Грозовская также намекнула, что знает виновного в трагедии с Шатуновым.

«Я не хочу сейчас никого называть. Следствие разберется», — сказала она.

Юрия Шатунова не стало летом 2022 года. 6 сентября 2024 года Юрию Шатунову исполнился бы 51 год.

Накануне у дома на улице Кантемировская в Москве, где жил певец Юрий Шатунов, высадили белые розы в память о нем.

Ранее активисты движения «Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру, СК и Минюст РФ с просьбой проверить экс-продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина на финансирование ВСУ.

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