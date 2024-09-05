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Волочкова экстренно выехала в Петербург: «Папа очень плох»

Балерина Волочкова сообщила, что поехала в Петербург к тяжелобольному отцу

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Volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что экстренно поехала в Санкт-Петербург, чтобы навестить своего отца. Слова артистки передает VOICE.

«Надо одним днем увидеться с папой и мамой. Папа очень плох. Надо успеть. Пробки, раздвиньтесь, пожалуйста», — заявила экс-солистка Большого театра.

Позднее Волочкова опубликовала в личном блоге видеоролик из поезда, в котором произнесла фразу: «Папочка, дождись, пожалуйста».

Отец Волочковой Юрий перенес два инсульта. В 2024 году танцовщица признавалась, что на протяжении 15 лет ее родитель не может полноценно говорить. У 77-летнего отца, рассказывала Волочкова, начались проблемы со здоровьем в 60 лет.

Сейчас бывший тренер и чемпион СССР по настольному теннису нуждается в постоянном уходе. Артистка помогает ему. Также мать Волочковой Тамара, несмотря на развод с мужчиной, часто навещает экс-супруга.

В конце августа Волочкова с дочерью пришла на службу в храм. Артистка призналась в личном блоге, что за последний год сблизилась с Ариадной. Она назвала большим счастьем то, что наладила отношения с наследницей.

Ранее стало известно, что звезда «Дома-2» упала в обморок после недавнего нервного срыва.

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