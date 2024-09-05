Mia Boyka о скандале с квадробершей: «Послезавтра решит, что теперь она мальчик»

Певица Mia Boyka высказалась в Telegram-канале о скандале с 8-летней квадробершей, которую исполнительница публично пристыдила на сцене.

Артистка заявила, что квадроберы и другие «чуждые нашему обществу веяния» пришли с Запада, где нарушение общепринятых норм давно стало трендом. На своем концерте певица хотела обратить внимание на проблему, чтобы общество постаралось оградить детей от «разрушения».

По словам Mia Boyka, квадроберы не только переодеваются в костюмы животных, но также «едят из мисок, пьют из лужи, нападают на людей и собак» и прочее.

«Сегодня кошечка, завтра собачка, а послезавтра она решит, что теперь она мальчик. А что потом? В семьях будет «Mommy one» и «Mommy two»? Мы все видели крайнюю олимпиаду, и никто из здравомыслящих граждан не захочет такой реальности для наших детей», — написала исполнительница (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Также Mia Boyka призвала оставить в покое 8-летнюю Марьяну, которая подверглась буллингу после скандала на концерте. Она заявила, что девочка ни в чем не виновата, просто хочет быть модной.

Кроме того, артистка отметила, что не связывалась с матерью квадроберши — ни она, ни ее команда.

«Возможно, это провокация со стороны недоброжелателей. Но если Марьяна действительно захочет прилететь в Москву и посмотреть как проходят мои рабочие будни — я с радостью это организую и уделю ей время, все покажу и расскажу, сходим в «Остров мечты» и классно проведем время», — подытожила певица.

Ранее Ксения Собчак заступилась за 8-летнюю квадробершу.