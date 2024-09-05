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Дело Панина об оправдании терроризма поступило в военный суд

В военный суд Москвы поступило дело против Панина об оправдании терроризма

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Алексей Куденко/РИА Новости

Второй Западный окружной военный суд зарегистрировал дело в отношении актера Алексея Панина, которого обвиняют в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС.

До этого прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение против звезды «Жмурок» и направила его в суд. Причиной уголовного дела против актера стало его сообщение, датированное октябрем 2022 года.

Следствие нашло в записях артиста сообщения, «содержащие совокупность лингвистических и психологических признаков оправдания террористического акта на Крымском мосту».

В феврале 2024 года районный суд Москвы принял решение о заочном аресте Панина на два месяца с момента экстрадиции или депортации артиста на территорию РФ либо с момента его фактического задержания на территории РФ. А 29 мая актера внесли в список террористов и экстремистов.

21 августа сообщалось, что Панину грозит семь лет колонии. Его обвиняют в нарушении части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»). Эта статья предусматривает такие санкции, как штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей, либо лишение свободы от пяти до семи лет.

Ранее стало известно, что осужденный за педофилию режиссер «Ералаша» освобожден от наказания за медаль на СВО.

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