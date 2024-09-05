Стало известно, когда выйдет новая книга Пелевина

Новая книга писателя Виктора Пелевина выйдет в издательстве «Эксмо» и книжных сервисах до конца 2024 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Букмейта.

Подробности, в том числе сюжет и название, новой рукописи неизвестны. Только то, что книга уже сдана писателем. Роман будет доступен в аудио- и электронной версии.

Юбилейный 20-й роман Пелевина «Путешествие в Элевсин» вышел 29 сентября 2023 года. Действие книги разворачивается в мире предыдущих произведений автора «Transhumanism Inc.» (2021) и «KGBT+» (2022). Третья часть серии посвящена нейросетям и искусственному интеллекту.

Виктор Пелевин — один из самых известных российских писателей-постмодернистов, удостоенный множества литературных премий. Каждый год он выпускает новый роман, наполненный отсылками к текущей реальности и злободневными комментариями.

Также пресс-служба Букмейта раскрыла песни, которые писатель рекомендует послушать в ожидании выхода новой книги. Среди них The Riddle (Gigi d'Agostino), Wer sich selbst erchöhet, der soll erniedriget werden (кантата Баха), Formidable (Stromae), Hénin-Beaumont (Gauvain Sers), Старинная Французская Песенка (Чайковский) и Песенка Велосипедистов (Поющие Гитары).

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