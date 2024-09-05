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Федосеева-Шукшина заболела из-за «жестокого обращения» дочери с ней

Адвокат Вербицкая: Федосеева-Шукшина впала в депрессию из-за обмана дочери Марии

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Россия-1

Адвокат Юлия Вербицкая сообщила, что артистка Лидия Федосеева-Шукшина чувствует себя плохо из-за конфликта с дочерью Марией. Слова защитницы передают «Известия».

Накануне столичный суд отложил рассмотрение дела по иску дочери Василия Шукшина Ольги к ее сестре, актрисе Марии Шукшиной. В 2019 году Федосеева-Шукшина уступила свои интеллектуальные права в отношении наследия артиста в пользу их старшей дочери Марии. А в 2024 году Ольга Шукшина подала иск против сестры с требованием признать этот договор недействительным.

Адвокат Вербицкая заявляет, что 85-летнюю народную артистку РСФСР заставили под диктовку написать соглашение с Марией. Звезда «Калины Красной» почувствовала себя плохо из-за «жестоко обращения дочери» с ней.

«В результате обращения Лидия, испуганная и в элегантном возрасте, попросила о консультации с психологом, так как чувствовала депрессию. Психолог выяснил, что Лидия склонна к доверию, несмотря на свою возрастную неуверенность», — сообщила защитница.

Следующее заседание по делу пройдет 29 октября.

Ранее на Михаила Пореченкова подали в суд.

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