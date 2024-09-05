Завещание Алена Делона передали его детям, у них есть месяц для обжалования

Завещание французского актера Алена Делона было передано его троим детям. Об этом сообщает издание Figaro.

Четырехстраничный документ был отправлен заказным письмом из Швейцарии Антони, Анушке и Алену-Фабьену Делонам. Наследникам предоставлено 30 дней для возможного оспаривания завещания.

Старший сын Антони ранее заявил, что 50% наследства, которое оценивается в 150 миллионов евро, будет принадлежать его сестре Анушке, а сыновья получат по 25% от общего состояния актера.

Ален Делон, известный французский актер театра и кино, режиссер и сценарист, дожил до 88 лет. Он стал знаменитым благодаря ролям в таких фильмах, как «Двое в городе», «Рокко и его братья» , «На ярком солнце«и «Самурай» .

Делон был удостоен премии «Сезар» за фильм «Наша история» и почетной награды на Международном Берлинском кинофестивале. В 2019 году на Каннском фестивале он получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в кинематограф.

Ранее российский продюсер вспомнил о разочаровании от встречи с Аленом Делоном.