Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Завещание Алена Делона передали его детям, у них есть месяц для обжалования

Figaro: завещание Алена Делона передали его двоим сыновьям и дочери

close
Adriana Fernández Reiris/YouTube

Завещание французского актера Алена Делона было передано его троим детям. Об этом сообщает издание Figaro.

Четырехстраничный документ был отправлен заказным письмом из Швейцарии Антони, Анушке и Алену-Фабьену Делонам. Наследникам предоставлено 30 дней для возможного оспаривания завещания.

Старший сын Антони ранее заявил, что 50% наследства, которое оценивается в 150 миллионов евро, будет принадлежать его сестре Анушке, а сыновья получат по 25% от общего состояния актера.

Ален Делон, известный французский актер театра и кино, режиссер и сценарист, дожил до 88 лет. Он стал знаменитым благодаря ролям в таких фильмах, как «Двое в городе», «Рокко и его братья» , «На ярком солнце«и «Самурай» .

Делон был удостоен премии «Сезар» за фильм «Наша история» и почетной награды на Международном Берлинском кинофестивале. В 2019 году на Каннском фестивале он получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в кинематограф.

Ранее российский продюсер вспомнил о разочаровании от встречи с Аленом Делоном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами