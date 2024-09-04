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Михаил Шуфутинский: «Я в разные годы носил оружие на себе»

Шансонье Шуфутинский признался, что носил с собой молоток в целях самообороны

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Шансонье Михаил Шуфутинский вспомнил, как носил молоток в кармане пальто в целях самообороны. Об этом исполнитель рассказал на YouTube-шоу «Вопрос Ребром».

«Я в разные годы носил оружие на себе. Некоторое время я провел в Магадане, играл там в ресторане, который стоял на пороге парка. Понятно, что идти по парку и попасть под раздачу было очень легко», — поделился исполнитель.

По словам шансонье, он выбрал именно молоток, потому что инструмент не вызвал бы вопросов у правоохранительных органов. При этом артисту не пришлось его использовать не по назначению.

Также, признался Шуфутинский, он запретил носить с собой пистолет своему водителю, поскольку не видит в этом смысла.

Недавно Шуфутинский признался в беседе с «Пятым каналом», что песня «Третье сентября» занимает очень важное место в его жизни. Певец подчеркнул, что песне уже более 30 лет, но она до сих пор «живет в людях, народе». Также шансонье поддержал мемы, посвященные «Третьему сентября» в сети.

Текст песни «Третье сентября» написал Игорь Николаев на музыку Игоря Крутого. Композиция впервые была исполнена Шуфутинским в 1993 году. В 1994-м трек вошел в сольный альбом певца «Гуляй, душа».

Ранее стало известно, что основательница группы «Мельница» стала жертвой мошенников в Германии.

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