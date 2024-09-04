Хоакин Феникс о похудении к сиквелу «Джокера»: «Сложнее, но безопаснее»

Актер Хоакин Феникс признался, что во время работы над сиквелом «Джокера» ему пришлось пересмотреть спорную диету, которую он соблюдал при подготовке к роли для первой части. Его слова передает Variety.

В 2020 году Феникс рассказывал, что употреблял только овощи, а иногда держался на 300 калориях в день, чтобы достичь формы идеального злодея. Тогда актер похудел до 52 кг за пару месяцев, в то время как изначальные его параметры составляли 70 кг при росте 173 см.

«В этот раз мне было сложнее, потому что у нас было много репетиций танцев, чего не было в прошлый раз. Сложнее, но зато безопасно», — заявил Феникс.

Также актер признался, что не станет садиться на жесткую диету в следующий раз, поскольку ему уже 49 лет. Он посетовал, что слишком часто говорил о своем похудении перед выходом первой части, поэтому сейчас решил, что не будет раскрывать, насколько он похудел.

Премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой запланирована на 4 октября 2024 года. Режиссерское кресло сиквела занял Тодд Филлипс, снявший первый фильм. Основные действия ленты будут происходить в лечебнице Аркхем.

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