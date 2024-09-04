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Алексей Шевченков раскрыл причину драки с Сергеем Шнуровым

Актер Алексей Шевченков признался, что подрался со Шнуровым из-за алкоголя

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Заслуженный артист России Алексей Шевченков поделился в беседе с Woman Hit, что причиной его драки с лидером «Ленинграда» Сергеем Шнуровым стал алкоголь.

По словам Шевченкова, он находился со Шнуровым на одном мероприятии, где музыканту «не давали бухла», поскольку ему нужно было ехать на съемки на следующий день. К тому моменту, рассказал актер, он уже сам «перебрал», поэтому решил поддержать Шнурова, отнеся ему напиток.

«Мы с ним не были еще знакомы. Но что-то пошло не так. Произошел конфликт», — поделился Шевченков.

Актер подчеркнул, что через полгода после инцидента встретился со Шнуровым в Минске, где знаменитости поговорили о случившемся. Он признался, что сейчас поддерживает с лидером «Ленинграда» добрые отношения.

В той же беседе Шевченков назвал себя бывшим алкоголиком. Он признался, что не употребляет спиртные напитки с 2006 года. Актер назвал алкоголь злом.

«Я как-то давно не ездил по регионам, а тут недавно опять проехался. Насмотрелся, как народ жестко пьет. Я считаю, что это трагедия, думаю, это страшнее, чем марихуана. Это мое личное мнение, но нужно пересматривать закон и наказания за преступления в состоянии алкогольного опьянения», — заявил Шевченков.

Ранее Алсу рассказала, что помогает ей поддерживать себя в хорошей форме.

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