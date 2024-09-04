Тарасов о совместном фото с Бузовой и Костенко: «Хайповая история»

Блогер и бывший футболист Дмитрий Тарасов признался в шоу «Карты, деньги, два мяча», что не против совместного фото с его бывшей женой Ольгой Бузовой и нынешней супругой Анастасией Костенко.

«Если они согласятся, я спокойно готов», — отметил блогер.

Тарасов уверен, что из этого может выйти «хайповая история». Он уточнил, что Бузова и Костенко знакомы.

«Тройничок на память, получается?» — пошутила ведущая шоу Алана Мамаева.

В программе Тарасов также рассказал, что ежемесячно дает Костенко полмиллиона рублей на личные нужды.

«Это чисто на нее идет. Не на детей. Там еще отдельно идет на детей, сады, вот эта вся история. Одежда — это, безусловно, отдельная история. 500 тысяч, ну, наверное, хватает. Если она скажет, не хватает, то без проблем. С этим я согласен. На свою жену, женщину нельзя экономить», — поделился спортсмен.

Тарасов получил наибольшую известность после романа с певицей Ольгой Бузовой. Футболист и артистка состояли в браке с 2012 по 2016 год. Бузова заявляла, что рассталась со спортсменом из-за его измен. В свою очередь, футболист утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей. После разрыва звезды периодически публично выясняют отношения.

В 2018 году Тарасов женился на блогерше Анастасии Костенко. В их браке родилось четверо детей. У Тарасова также есть дочь Ангелина от первого брака с Оксаной Пономаренко.

Ранее счета жены экс-футболиста Тарасова заблокировали из-за долга.