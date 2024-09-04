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Дилара об извинениях Моргенштерна: «Ты мать продашь за одобрение общества»

Бывшая жена Моргенштерна Зинатуллина назвала рэпера лицемером после извинений

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@ morgen_shtern/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бывшая жена Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом), блогерша Дилара Зинатуллина, возмутилась в Telegram-канале извинениями бывшего мужа.

Зинатуллина уверена в неискренности извинений экс-супруга. Она обвинила рэпера в лицемерии. Блогерша отметила, что человек просит прощения лично, если действительно раскаивается.

«Ты мать продашь за одобрение общества. Ты плевал на всех, кого упомянул в этом посте. Ты пытаешься манипулировать обществом и думаешь, что ты шахматист, но общество изменилось, мир изменился, твои слушатели выросли и видят тебя насквозь. Я тоже выросла, я больше не семнадцатилетняя школьница, которая отчаянно хочет заслужить твою любовь и смотрит на тебя сквозь розовые очки», — заявила блогерша.

Зинатуллина призвала Моргенштерна «спуститься на землю», если тот хоть на 1% «верит в свою ложь». По ее мнению, артист не хочет меняться, а желает внимания. Блогерша считает бывшего мужа самым плохим и беспринципным человеком, которого когда-либо знала. Она уверена, что рэпер написал извинения, как только увидел много негативных комментариев.

По словам Зинатуллиной, она не позволит экс-супругу попытаться вернуть к себе уважение «одним дешевым постом» после нескольких лет обмана, угроз и запугивания. Блогерша заявила, что у певца не получится оправдать депрессией жестокость, ложь, гордыню и корысть.

Зинатуллина отметила, что в отношениях Моргенштерн ей изменял и смеялся над ее слезами. А после развода, по заявлению блогерши, рэпер публично оскорблял, унижал ее и «безбожно врал», чтобы подорвать репутацию. Также Дилара обвинила певца в создании и поддержке травли против нее.

Ранее Моргенштерн сообщил о глубочайшей депрессии и извинился за агрессию.

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