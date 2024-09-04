Кологривый рассказал о самой запоминающейся сцене на съемках «Комбинации»

Актер Никита Кологривый признался, что самой запоминающейся сценой во время съемок сериала «Комбинация» для него стал эпизод в роддоме. Об этом на премьере картины в кинотеатре «Каро Октябрь» он рассказал kp.ru.
По его словам, в момент съемок он вспомнил о рождении своей дочери Есении.
«Самыми запоминающимися стали съемки в роддоме. Там было рождение дочери моего персонажа. Я сам это испытывал, поэтому для меня это очень трепетная сцена. Я вспомнил, как был на родах своей дочери», — сказал актер.
Кологривый добавил, что его дочь в три года является всесторонне развитым ребенком. Он отметил, что девочка занимается гимнастикой, музыкой и танцами.
Есения родилась в 2021 году в браке с актрисой Александриной Питиримовой. Супруги разошлись год назад.
В конце августа пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink сообщила «Газете.Ru», что платформа представил полномасштабный трейлер сериала «Комбинация» об одноименной поп-группе. Первую серию зрители онлайн-кинотеатра увидят 6 сентября, далее эпизоды будут выходить каждую пятницу.
В сериале снялись реальные участники событий: экс-солистка группы Алена Апина сыграла преподавательницу консерватории и встретится на экране с собой в молодости в исполнении Анастасии Уколовой. Роль Натальи, жены продюсера Александра Шишинина (Никита Кологривый), исполнила актриса Ульяна Кравец — реальная дочь женщины.
Ранее стало известно, какие сериалы выходят в сентябре 2024 года.