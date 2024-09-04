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Кологривый рассказал о самой запоминающейся сцене на съемках «Комбинации»

Актер Кологривый признался, что вспомнил рождение дочери на съемках «Комбинации»

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Никита Кологривый признался, что самой запоминающейся сценой во время съемок сериала «Комбинация» для него стал эпизод в роддоме. Об этом на премьере картины в кинотеатре «Каро Октябрь» он рассказал kp.ru.

По его словам, в момент съемок он вспомнил о рождении своей дочери Есении.

«Самыми запоминающимися стали съемки в роддоме. Там было рождение дочери моего персонажа. Я сам это испытывал, поэтому для меня это очень трепетная сцена. Я вспомнил, как был на родах своей дочери», — сказал актер.

Кологривый добавил, что его дочь в три года является всесторонне развитым ребенком. Он отметил, что девочка занимается гимнастикой, музыкой и танцами.

Есения родилась в 2021 году в браке с актрисой Александриной Питиримовой. Супруги разошлись год назад.

В конце августа пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink сообщила «Газете.Ru», что платформа представил полномасштабный трейлер сериала «‎Комбинация»‎ об одноименной поп-группе. Первую серию зрители онлайн-кинотеатра увидят 6 сентября, далее эпизоды будут выходить каждую пятницу.

В сериале снялись реальные участники событий: экс-солистка группы Алена Апина сыграла преподавательницу консерватории и встретится на экране с собой в молодости в исполнении Анастасии Уколовой. Роль Натальи, жены продюсера Александра Шишинина (Никита Кологривый), исполнила актриса Ульяна Кравец — реальная дочь женщины.

Ранее стало известно, какие сериалы выходят в сентябре 2024 года.

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