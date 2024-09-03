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Жительница дома на улице 3 Сентября обратилась к Шуфутинскому с просьбой о помощи

Жительница аварийного дома на улице 3 Сентября попросила помощи у Шуфутинского

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Алексей Никольский/РИА Новости/Телеграм-канал Подъём

Пенсионерка Валентина И. из Липецка обратилась к певцу Михаилу Шуфутинскому с просьбой о помощи. Об этом сообщает издание «Подъем».

Валентина проживает в аварийном доме под номером 4 на улице 3 Сентября. Она рассказала, что в ее квартире обвалилась штукатурка с потолка, протекают трубы, а также по стенам бежит вода. Женщина пожаловалась на сырость и плесень в помещениях. Пенсионерка объяснила, что ее семья не может переселиться из-за того, что гасит долг по жилью. Как отметила Валентина, власти в ответ «присылают ей лишь отписки», что «все в ажуре».

Валентина отметила, что ездила к приставам и в Росреестр, но не получила от них ответа.

«Я большая поклонница Шуфутинского, моя любимая песня, кстати, «3 сентября», хотите – верьте, хотите – нет. Это уже крик отчаяния. Я должна, но я не просто так должна, ну были ситуации, ну что, я перестала быть человеком от этого? Мы хотим переехать, пусть это далеко, я уже устала», — рассказала пенсионерка.

По данным издания, дом Валентины признали аварийным летом 2015 года, а уже осенью жильцам пришли письма с требованием самим снести свой дом, иначе здание и участок, как сообщалось, «подлежит изъятию для муниципальных нужд».

Ранее «Ветераны России» попросили признать Шуфутинского народным артистом России.

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