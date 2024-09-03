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Моргенштерн о глубочайшей депрессии: «Возомнил себя мессией»

Рэпер Моргенштерн сообщил о глубочайшей депрессии и извинился за агрессию

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Осторожно: Собчак/YouTube

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) признался в Telegram-канале, что находится в глубочайшей депрессии.

Моргенштерн заявил, что признал свою болезнь. Артист считал депрессию выдуманным диагнозом. Он был уверен, что она решается с помощью разговоров с друзьями.

«Я наконец признал свою болезнь, шиза оказалась не шуткой, и я начал наблюдаться у специалистов. Признал свои зависимости, которые уже дошли до абсолюта, и за которыми я совершенно потерял свою личность», — рассказал артист.

Моргенштерн попросил извинения перед теми, на кого выливал агрессию и оскорбления.

«Я возомнил себя мессией справедливости, хотя сам — отвратительный человек. Я не имею никакого права судить людей», — заявил музыкант.

Моргенштерн лично извинился перед бывшей женой Диларой Зинатуллиной. Он назвал себя ужасным мужем. Рэпер заявил, что не умел любить, не умел дружить, не знал, что такое семья, относился к людям потребительски, а к себе ждал другого отношения.

«Все, что я творил во время отношений, и на каплю не сравниться с какими-то моими претензиями к тебе. Я не умел любить и понимаю, как изранил твою душу. Все, что я умел, — это откупаться деньгами, и я сам себе придумал твой плохой образ», — заявил исполнитель.

Моргенштерн также обратился к возлюбленной, модели Лизе Василенко. Он рассказал, что устраивал девушке скандалы на пустом месте. Певец попросил прощение у Василенко за ужасные слова и постоянную паранойю. По словам рэпера, возлюбленная дала ему надежду.

«Я встретил тебя самой жизнерадостной и доброй девочкой из всех, что я видел, и забрал это у тебя. Я разожгу огонь в твоих глазах, чего бы мне это ни стоило», — поделился исполнитель.

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