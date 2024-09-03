Пригожин усомнился, что Ярушина номинируют на премию «Грэмми»

Продюсер Иосиф Пригожин заявил в беседе с NEWS.ru, что у актера и музыканта Стаса Ярушина нет никаких шансов номинироваться на премию «Грэмми».

Пригожин усомнился, что на премию может попасть песня российского исполнителя.

«Им плевать на творчество. Они уже давно не про творчество, они про политику», — заявил продюсер.

В сентябре Станислав Ярушин сообщил, что одна из его песен попала в отбор на американскую премию «Грэмми». Он записал песню на английском языке. Музыкант отметил, что им заинтересовались зарубежные продюсеры.

Музыкальная премия «Грэмми» ежегодно вручается американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи.

4 февраля 2024 года в США состоялась 66-я церемония «Грэмми». Американская певица Тейлор Свифт удостоилась награды в категории «Лучший альбом года» за музыкальный альбом Midnights. Тейлор Свифт была номинирована на «Грэмми» в 2024-м в шести категориях. Это на три меньше, чем у американской исполнительницы SZA, ставшей рекордсменкой по количеству номинаций в этом году.

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