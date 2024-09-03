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Стали известны подробности беременности молодой жены Омарова

«7 дней»: новая жена бизнесмена Омарова может родить в день рождения Бородиной

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zimamoscow/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/РИА Новости

Стали известны подробности беременности 23-летней жены Курбана Омарова Валерии. Издание «7 дней» подсчитало, что молодая супруга бизнесмена может родить в день рождения его бывшей жены — телеведущей Ксенией Бородиной.

2 сентября Валерия рассказала, что находится уже на 16-й неделе беременности. Из этого следует, что девушка может родить в конце февраля — в начале марта, и рождения их с Омаровым будущего ребенка может совпасть с 44-летием Бородиной — 8 марта.

Ребенок будет третьим для Курбана Омарова — у него есть старший сын от первого брака и дочь Теона от Ксении Бородиной.

Накануне Курбан Омаров заявил, что его жизнь кардинально изменилась после встречи с супругой Валерией.

Омаров рассказал, что до встречи с Валерией «жил как на пороховой бочке». Предприниматель заявил, что «вырос» с супругой, несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте.

Ранее Бородина объяснила, почему не разрешает дочери знакомиться с женой Омарова.

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