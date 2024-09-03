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Супермодель Эль Макферсон впервые рассказала о борьбе с раком

Модель и актриса Эль Макферсон призналась, что пережила рак груди

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Global Look Press

Супермодель и актриса Эль Макферсон впервые рассказала о борьбе с раком груди. О болезни и выздоровлении 60-летняя звезда рассказала в интервью австралийскому журналу Women's Weekly и в своей новой автобиографии «Элль».

По словам модели, семь лет назад диагноз стал для нее шоком.

«Полная неожиданность, я была сбита с толку, напугана. Но это действительно дало мне возможность закопаться глубже в свои чувства, чтобы найти решение, которое сработало бы для меня. Я поняла, что мне понадобится моя собственная правда, моя система убеждений», — продолжила Макферсон.

Модель отказалась пройти через мастэктомию, химиотерапию, гормональную терапию и операцию по реконструкции груди, вместо этого она решила бороться с раком с помощью традиционной медицины.

«Это было замечательное упражнение в том, чтобы быть верной себе, доверять себе, своей природе и выбранному образу действий», — говорит она.

Макферсон заверила, что отказала в лечении 32 врачам и сейчас вышла в ремиссию благодаря выбранным ею самой методикам.

Известно, что во время пандемии коронавируса Эль Макферсон подвергалась критике за пропаганду отказа от вакцинации.

В 2023 году Эль Макферсон вошла в список самых богатых супермоделей мира.

Ранее клавишник группы The Cure Роджер О'Доннелл сообщил, что ему диагностировали «очень редкую и агрессивную форму лимфомы».

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