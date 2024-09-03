Всемирно известный фаготист госпитализирован после ДТП в Москве

Всемирно известный фаготист, народный артист РСФСР Валерий Попов госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского после ДТП. Об этом сообщает «Пятый канал».

Как рассказала концертмейстер Московской консерватории имени Чайковского Ольга Бер, 86-летнего Попова госпитализировали с переломами нескольких ребер, он в сознании и в обычной палате.

Бер уточнила, что во время аварии за рулем была супруга Попова, ДТП произошло в центре Москвы рядом со стадионом «Лужники». В машину пары врезались сзади, и автомобиль автоматически ударил впереди машину, стоящую впереди.

«Он слепой сейчас, не может сам передвигаться. Она (супруга) за ним ухаживает, она его возит», — объяснила концертмейстер.

Валерий Попов — лауреат Всесоюзного конкурса в Ленинграде (1963), Международного конкурса в Будапеште (1965), почетный профессор Центральной Пекинской консерватории, а также почетный член Международного Общества двойной трости (International Double Reed Society, 2012). Преподает на кафедре духовых и ударных инструментов Московской консерватории и в Музыкальном училище (колледже) при Московской консерватории.

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