Бикович и Пересильд снимутся в мюзикле «Алиса в стране чудес» на стихи Высоцкого

Начались съемки мюзикла «Алиса в стране чудес», который станет современной экранизацией популярного детского аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэролла. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION.

Сюжет расскажет о 15-летней школьнице Алисе, которая попадает в Страну Чудес. Среди жителей она узнает своих родных, знакомых и друзей — но никто из них не узнает Алису. Чтобы вернуться домой девушке предстоит переплыть море собственных слез, заблудиться в волшебном лесу, и, наконец, повзрослеть.

Главную роль сыграет Анна Пересильд («Слово пацана. Кровь на асфальте»), роль Шляпника исполнит актер Милош Бикович («Холоп»). Также в каст вошли Сергей Бурунов, Паулина Андреева, Ирина Горбачева и другие.

«Подготовка к роли была очень тщательной: я круглосуточно разбирала сценарий, пересматривала все экранизации и, вдохновляясь ими, в воображении рисовала свою Алису. Я пыталась сделать героиню непохожей на себя, потому что всегда интереснее играть ту роль, которая тебе совершенно противоречит,» — рассказала Анна Пересильд.

Режиссером проекта выступает Юрий Хмельницкий, известный по проекту «Лед 3». За сценарий отвечает Карина Чувикова («Нина»). Созданием проекта занимается компания «Медиаслово» в партнерстве с онлайн-кинотеатром KION и «Газпром-Медиа Холдинг».

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