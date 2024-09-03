Отдавшая мошенникам квартиру Долина обвинила законную покупательницу в давлении

Певица Лариса Долина обвинила покупательницу своей квартиры в Москве Полину Лурье в наивности, неосмотрительности и постоянном давлении. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала, исполнительница задается вопросом, почему Лурье была недостаточно бдительна перед покупкой квартиры, несмотря на то, что женщина разбирается в рынке недвижимости. Долина возмущается, что покупательница не задавала мошенникам вопросов, почему столичные апартаменты так дешево продают. Также певица негодует, что Лурье заставляет ее освободить квартиру и забрать иск.

Сейчас, заявляет Mash, Лариса Долина просит предоставить ей госзащиту из-за постоянных угроз.

13 августа певица Лариса Долина заявила, что ее «развели» мошенники. По словам артистки, по данному факту возбуждено уголовное дело, сама артистка признана потерпевшей, а на ее квартиру наложен арест.

Хамовнический суд Москвы арестовал курьера Анжелу Цырульникову. Женщине вменяют мошенничество в особо крупном размере. Сама Цырульникова заявила, что ее использовали втемную в афере с народной артисткой.

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