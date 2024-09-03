Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Отдавшая мошенникам квартиру Долина обвинила законную покупательницу в давлении

Mash: певица Лариса Долина просит госзащиту из-за постоянных угроз на фоне суда

close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Лариса Долина обвинила покупательницу своей квартиры в Москве Полину Лурье в наивности, неосмотрительности и постоянном давлении. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала, исполнительница задается вопросом, почему Лурье была недостаточно бдительна перед покупкой квартиры, несмотря на то, что женщина разбирается в рынке недвижимости. Долина возмущается, что покупательница не задавала мошенникам вопросов, почему столичные апартаменты так дешево продают. Также певица негодует, что Лурье заставляет ее освободить квартиру и забрать иск.

Сейчас, заявляет Mash, Лариса Долина просит предоставить ей госзащиту из-за постоянных угроз.

13 августа певица Лариса Долина заявила, что ее «развели» мошенники. По словам артистки, по данному факту возбуждено уголовное дело, сама артистка признана потерпевшей, а на ее квартиру наложен арест.

Хамовнический суд Москвы арестовал курьера Анжелу Цырульникову. Женщине вменяют мошенничество в особо крупном размере. Сама Цырульникова заявила, что ее использовали втемную в афере с народной артисткой.

Ранее стало известно, кто купил квартиру Михаила Шаца (признан в РФ СМИ-иноагентом) в центре Петербурга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами