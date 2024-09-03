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Экс-солистка Hi-Fi о знакомстве с Жанной Фриске: «Все показывало ее статусность»

Певица Терешина вспомнила, что Жанна Фриске поцеловала ей руку при знакомстве

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«Централ Партнершип»/РИА Новости

Певица Татьяна Терешина рассказала, что познакомилась с Жанной Фриске во время одного из первых своих выступлений в составе группы Hi-Fi. Слова знаменитости передает «СтарХит».

«Иду на сцену из гримерки, а навстречу Жанна. Знаете, что она сделала? Села передо мной на колено и поцеловала мне руку», — вспомнила Терешина.

Саму звезду «Блестящих» Терешина назвала необычной и «звездной» девушкой. По словам артистки, и привычки, и манера поведения Фриске показывали ее статусность.

8 июля Жанне Фриске могло исполниться 50 лет. Артистки не стало 15 июня 2015 года из-за опухоли головного мозга.

В начале июля солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев рассказывал, что расстался с певицей Жанной Фриске спустя несколько месяцев отношений. Причиной разрыва стал рабочий график знаменитостей.

Личная жизнь Фриске всегда была под пристальным наблюдением журналистов. В разные годы певице приписывали романы с хоккеистом Александром Овечкиным, футболистом Кахой Каладзе, актером Дмитрием Дюжевым и олигархом Сулейманом Керимовым.

В 2011 году Фриске познакомилась с телеведущим Дмитрием Шепелевым. Через два года в одной из клиник Майами на свет появился их сын Платон.

Ранее стало известно, что у жены экс-футболиста Тарасова заклинило челюсть от боли.

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