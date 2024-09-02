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Надежда Сысоева захотела сделать подтяжку лица после травли

Актриса Сысоева призналась, что хотела сделать подтяжку лица после травли

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sashka_stone/inadenka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса и юмористка Надежда Сысоева призналась в интервью с Ляйсан Утяшевой, что столкнулась с травлей из-за романа с блогером Сашей Стоуном.

Сысоева рассказала, что ее критиковали из-за большой разницы в возрасте. Артистке 40 лет, а блогеру 25 лет. Как отметила артистка, недоброжелатели говорили, что она слишком старая для Стоуна. Из-за этого актриса начала сомневаться в своей внешности. Тогда она задумалась о подтяжке лица, однако ее отговорил косметолог.

«Он (косметолог) посмеялся надо мной. Посмотрел и такой: «Надь, пожалуйста, набери пять килограмм, съезди куда-нибудь отдохнуть. Просто на солнышке поваляйся, полежи и возвращайся». На солнышке я не повалялась, но я усердно занималась спортом. Поправилась на несколько килограмм. Четыре с половиной килограмма», — поделилась комикесса.

О романе Стоуна и Сысоевой стало известно в январе. Они вместе участвовали в шоу «Выжить в Дубае». В июле знаменитости объявили о расставании. Артистка рассказывала, что не общается с блогером. Стоун и Сысоева периодически видятся, так как живут в одном доме. Бывшие возлюбленные вежливо здороваются друг с другом, когда пересекаются в подъезде.

Ранее экс-солистка «Тутси» возмутилась, что ее бросили по смс.

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