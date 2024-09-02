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В России покажут марафон фильмов о Москве

Киномарафон ко Дню города Москвы пройдет на ТВ

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«Мосфильм»

Марафон в честь Дня города Москвы пройдет 7 сентября на телеканале «Мосфильм. Золотая коллекция». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.

В этот день канал покажет отечественные фильмы, действие которых проходит в Москве.

Марафон начнется в 7:20 с музыкальной комедией Григория Александрова «Цирк». В картине показали кадры кремлевских башен с двуглавыми орлами, которые впоследствии заменили на звезды.

В 10:40 пройдет показ фильма «Шумный день», рассказывающий о взаимоотношениях в большой семье, члены которой живут в московской квартире. В 12:30 зрители смогут увидеть картину о семейных неурядицах «Взрослые дети» с Александром Демьяненко в главной роли. В 13:50 канал покажет лирическую комедию Георгия Данелии по сценарию Геннадия Шпаликова «Я шагаю по Москве».

В 15:20 россияне смогут посмотреть на историю продавщицы музыкального магазина, которая мечтает о карьере артистки в фильме «Девушка с гитарой». Лента посвящена Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который проходил в Москве в 1957 году. В 17:00 молодые люди будут искать друг друга в большом городе в картине «Девушка без адреса».

В 18:45 зрители перенесутся в московскую коммунальную квартиру 1950-х в фильме «Покровские ворота».
Завершит марафон в 21:30 оскароносный фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».

Ранее стала известна судьба фильмов о Джеймсе Бонде.

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