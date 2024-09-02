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Стала известна судьба фильмов о Джеймсе Бонде

Новый фильм о суперагенте Джеймсе Бонде не выйдет в ближайшие два года

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Universal Pictures

Стала известна судьба фильмов о британском суперагенте Джеймсе Бонде по мотивам романов Яна Флеминга. Об этом пишет Times.

Спустя три года после выхода 25-й ленты о разведчике нет ни сценария, ни режиссера, ни актера, который мог бы заменить покинувшего бондиану Дэниела Крейга, уточняет издание.

По подсчетам газеты, даже если о съемках объявят «завтра», на производство картины уйдут как минимум два года.

Осведомленные источники заявили, что продюсеры медлят с продолжением франшизы из-за изменений финансовой модели.

Экс-президент Международного фан-клуба Джеймса Бонда Аджай Чоудхури напомнил, что корпорация Amazon купила в 2021 году за $8,5 млрд студию MGM, владеющую правами на ленты о Джеймсе Бонде. Теперь авторы бондианы Барбара Брокколи и Майкл Уилсон, по его словам, могут одновременно планировать три-четыре новых фильма, а не выпускать их по одному.

Первый фильм о Бонде «Доктор Ноу» вышел на экраны в 1962 году. Кроме Крейга, в разные годы суперагента играли Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон и Пирс Броснан.

Накануне Лана дель Рей подтвердила, что написала песню для титров фильма о Джеймсе Бонде «Спектр», но авторы «бондианы» отвергли трек.

Ранее в сети удивились внешности Пирса Броснана на новых фото.

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