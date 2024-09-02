«Мать в тюрьме, у бабушки рак»: Крутой рассказал об артисте, которому помогает

Продюсер и композитор Игорь Крутой рассказал о молодом артисте, которому решил помогать по мере возможностей. Его цитирует «Пятый канал».

По словам Крутого, он помогает 18-летнему победителю «Детской Новой Волны», обладателю приза зрительских симпатий на «Новой Волне 2024» Ооржаку Денберелу. Сейчас у бабушки, занимавшейся воспитанием юноши, последняя стадия рака, рассказал продюсер.

«Его мать в тюрьме до сих пор. Есть бабушка, которая его вырастила, у нее сейчас онкология 4-й стадии», — говорит он.

При этом, отметил Крутой, он не «тянет» Денберела в ущерб другим.

«Оказаться среди талантливых людей — для меня это настоящая радость! Каждый из вас приносит в нашу общую семью уникальный свет и вдохновение», — сказал певец на «Новой Волне».

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