Детский мультфильм возглавил кинопрокат в России за выходные

Российский мультфильм «Лунтик: Возвращение домой» занял первое место в прокате в России и странах СНГ, заработав 115,7 миллиона рублей за прошедшие выходные. Эти данные предоставлены порталом kinobusiness.com за период с 29 августа по 1 сентября.

Режиссером картины стал Константин Бронзит, а озвучили персонажей Юлия Зоркина, Олег Куликович, Айна Слынько, Анатолий Петров, Мария Цветкова-Овсянникова, Валерий Смекалов и Юлия Рудина. В сюжете Лунтик и его друзья отправляются на поиски своей мамы и стремятся вернуться домой на Луну.

На втором месте оказался боевик «Ворон» режиссера Руперта Сандерса, который собрал 43,2 миллиона рублей. Фильм рассказывает о Эрике Дрэйвене, застрявшем между мирами в попытках спасти свою возлюбленную. В проекте приняли участие: Билл Скарсгард, Лаура Бирн. Дэнни Хьюстон,Джордан Болджер, Дэвид Боулз, Изабелла Вэй и Карел Добры

Третью позицию занял французско-бельгийский фильм «Парго Винч: Гнев прошлого», который собрал 21,4 миллиона рублей за выходные. Сюжет следит за миллиардером Ларго Винчем, который должен разобраться в связи между похищением сына, обвинениями и разрушением своей бизнес-империи, чтобы противостоять таинственному врагу и спасти своего ребенка.

Ранее Брэд Питт вышел на публику с возлюбленной в Венеции.