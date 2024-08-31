Американка применила психическую атаку на российском телешоу

Представители Индии, Китая, США и России приняли участие в очередном выпуске российского телешоу «Игры без границ». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

В рамках шоу игроки выступают парами (мужчина и женщина), и от результатов одного зависит количество баллов, за которые потом может побороться его партнер. Из США в Россию приехали игрок в американский футбол Хантер Кейвуд и тяжелоатлетка Рэйчел Ллойд.

В соревновании, где нужно было выталкивать друг друга с подвешенной к потолку платформы, американка применила психическую атаку. Она попробовала напугать соперницу из Индии громкими воплями.

«Мне было бы страшно, если бы на меня так кричали, я бы спрыгнул с любой высоты», — поделился комментатор Тамби Масаев.

По словам самой Ллойд, она действовала так, потому что «просто хотела выжить».

Накануне россиянина из американских «Танцев со звездами» Артема Чигвинцева арестовали за домашнее насилие в США.

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