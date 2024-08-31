В «На-На» объяснили исчезновение из сети клипа «Фаина»

Солист поп-группы «На-На» Михаил Игонин объяснил исчезновение клипа на хит коллектива «Фаина» из сети. Певца цитирует «Пятый канал».

По словам Игонина, видеоролик удалили намеренно и временно.

«Если вы говорите про совсем недавнее время, то мы сейчас наводим порядок во всех социальных сетях. Нами занимаются люди, именно нашим материалом», — сказал он.

Удаление Игонин объяснил борьбой с пиратским размещением клипов «На-На». Теперь группа хочет опубликовать все работы заново в логическом порядке и с правильным оформлением.

«Потому что очень многие, за историю работы в группе, в офисе и так далее, пытались незаконно выкладывать клипы от своих аккаунтов, тем самым зарабатывая просмотры и подписывая на себя людей», — заключил артист.

Песню «Фаина» «На-На» записали в 1992 году, при создании хита продюсер группы Бари Алибасов вдохновлялся песней турецкой певицы Тезен Аксу. В клипе на композицию снимались обнаженными поклонницы коллектива.

Накануне солист группы «На-На» Владимир Политов ответил на слухи о якобы разбитом им телефоне фаната на концерте в Элисте.

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